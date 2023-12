Nuova vita per il circolo Ambra . Locali rinnovati e orario più lungo

Nuova vita per il circolo Mcl Ambra di Poggio a Caiano: da questo mese c’è una nuova gestione, i locali sono stati rinnovati e l’ambiente vuole confermarsi come punto di riferimento per grandi e piccini. Il bar del circolo Ambra è nato nel 1966 e negli anni sono stati apportati vari miglioramenti, poi l’affiliazione all’Mcl e come tutti i circoli parrocchiali non ha le slot ma solo un flipper. "In passato – spiega Franco Bigalli, consigliere – abbiamo lavorato bene con don Fiorenzo e ora contiamo di farlo anche con don Sergio, il nuovo parroco, verso il quale nutriamo molta fiducia. Questa volta abbiamo attuato la formula dell’affido di gestione e non più l’affitto. Una cosa curiosa: dopo 20 colloqui, solo con l’ultimo abbiamo individuato la famiglia adatta ad occuparsi del circolo: Giulia Saidi è la nuova titolare che lo gestisce con la mamma Tiziana Cintolesi e una amica Serena De Palma".

Il circolo, presieduto da Lorenzo Lenzi, ha effettuato i lavori di riqualificazione in economia e con una spesa di 20.000 euro è nato il banco per la caffetteria con un design ispirato al mondo del cinema, sono state ridipinte le pareti, la saletta espositiva e l’orario di apertura è dalle 7 alle 24. "L’apertura del bar la mattina prima dell’inizio della scuola – prosegue Bigalli – ha portato un nuovo flusso di utenti e una fascia oraria così ampia può essere un incentivo per giovani, ma anche per anziani, a fermarsi e avere un luogo di ritrovo. Sino al 2026 abbiamo un contratto di comodato con la curia di Pistoia e poi vedremo come si evolverà la situazione. La saletta Ambra è a disposizione per le mostre, per un corso di burraco che consideriamo un gioco di intrattenimento e poi il cinema con le sue prime visioni ha il suo pubblico di nicchia".

