Nuova gestione per il Centro visite. Una gita trekking taglierà il nastro

La nuova gestione del Centro Visite in via Napoleone da Cantagallo è stata affidata alle associazioni Trekking Toscani Aps, Agesci Gruppo Vaiano 1 e Associazione Castanicoltori della Val di Bisenzio, ch se ne occuperanno in forma congiunta.

La concessione in uso avrà durata annuale, con possibilità di rinnovo, ed è il primo passo per riportare pienamente in funzione un presidio fondamentale per la promozione ambientale, culturale e turistica del territorio. L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 22 giugno.

La giornata prevede un’escursione guidata nella Riserva naturale Acquerino-Cantagallo con partenza alle 9.30 dal Centro visite e poi, un pranzo conviviale su prenotazione. Nel pomeriggio sarà presentato il programma delle attività estive, che spazieranno dalle escursioni ai laboratori con iniziative dedicate a tutte le età. L’obiettivo è di rilanciare il Centro Visite come punto di riferimento per cittadini, famiglie, visitatori e appassionati della natura.

"Affidiamo il Centro visite di Cantagallo ad una cordata di associazioni, ognuna con la propria specificità ma con un obiettivo comune e condiviso con la nostra amministrazione – dichiara il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno –. Intendiamo rendere la struttura un punto d’incontro, di socialità, di sport, una struttura in cui far vivere e promuovere i temi ambientali, turistici e valorizzare il territorio, le bellezze naturali e i prodotti tipici".

"Siamo felici – commenta l’assessore Jacopo Payar – che il costante lavoro dell’amministrazione sul territorio abbia raccolto l’interesse di più soggetti attorno ad uno dei nostri maggiori patrimoni: il Centro visite di Cantagallo. Ma soprattutto che questa partecipazione abbia portato alla loro cooperazione". Per il pranzo è necessario prenotare entro il 20 giugno: 331 5007468 o 327 8117018.