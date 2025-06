Prato, assegnati gli spazi scolastici per l’anno 2025/2026

Prato, 13 giugno 2025 - La Provincia di Prato ha completato l’assegnazione degli spazi per l’anno scolastico 2025/2026, cercando di rispondere in modo puntuale e adeguato alle specifiche esigenze e iscrizioni di ciascun istituto. In particolare, sono stati pianificati una serie di interventi che prevedono lavori strutturali da realizzare durante la pausa estiva, per garantire l’adeguamento degli spazi, oltre all’individuazione e assegnazione di locali e succursali distribuiti sul territorio, con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. Nel dettaglio, sulla base delle iscrizioni confermate dall’Ufficio Scolastico Provinciale, sono state così definite le assegnazioni:

Istituto Dagomari: la Scuola di Legno, situata presso il polo di San Giusto, e i locali al primo piano del Centro Civico Ventrone sono stati confermati e assegnati all’Istituto Dagomari, per garantire la continuità didattica visto il numero consolidato di iscritti all’interno dell’Istituto;

Liceo Livi: confermata l’assegnazione della sede di Palazzo Vestri, l’immobile ex Stella d’Italia in Piazza Duomo, anche per l’anno scolastico 2025/2026;

Istituto Gramsci-Keynes e Istituto Marconi: per far fronte all’incremento delle iscrizioni saranno assegnate 9 aule dell’immobile “Margherita Hack” in Via Galcianese (denominato “Rodarino”) all’Istituto Gramsci-Keynes e 2 aule all’Istituto Marconi, per rispondere rispettivamente alla crescita di 2 classi per il Gramsci-Keynes e 3 classi per il Marconi.

Questi spazi saranno resi disponibili grazie al trasferimento di alcune classi del Liceo Brunelleschi, che finora erano ospitate al Rodarino. Le classi del Liceo Brunelleschi saranno infatti riallocate in nuovi ambienti, ricavati, grazie a un accordo con il Comune di Montemurlo, all’interno della scuola primaria Anna Frank di Oste, dove saranno creati 3 nuovi spazi didattici, in continuità con la sede principale del Liceo. Questa soluzione permetterà di ottimizzare la gestione degli spazi e ridurre il numero di plessi, migliorando così la qualità dell’insegnamento e degli spostamenti di studenti e docenti. Inoltre, la Provincia è impegnata nella realizzazione di una nuova aula presso il Liceo Rodari, situato nel Polo di San Paolo, a seguito dell’incremento di una classe. Confermata la collocazione per tutti gli altri istituti scolastici.

“Le assegnazioni di quest’anno, unitamente agli interventi previsti, vanno a migliorare la distribuzione degli spazi scolastici sul nostro territorio - ha dichiarato il Presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai - Tutto ciò è reso possibile anche grazie ai due importanti interventi PNRR attualmente in corso di esecuzione, che rafforzeranno ulteriormente le infrastrutture scolastiche, consolidando il piano strutturale a lungo termine della Provincia per soddisfare le esigenze delle scuole superiori – ha concluso Calamai – C’è soddisfazione per i risultati ottenuti, che sono frutto di un lavoro di confronto e condivisione con tutti i dirigenti scolastici. Si tratta di soluzioni che garantiranno condizioni ancora migliori per le nostre scuole rispetto all’anno scolastico appena terminato.”