Nuoto, fichi e storia. Tutti gli appuntamenti

Nuoto, fichi secchi e arte sono i protagonisti di questo week end nei Comuni medicei.

Oggi alla piscina di via Silone (dalle 9 in poi) sarà ospite Massimiliano Rosolino per le "Olimpiadi di Comeana", la manifestazione del Cgfs (che è già sold out), sostenuta dal Comune: "Siamo orgogliosi di ospitare un campione olimpico come Rosolino – spiega l’assessore allo sport di Carmignano, Jacopo Palloni – è un onore per noi averlo a Comeana e un plauso va al Cgfs per l’organizzazione dell’iniziativa. Come amministrazione diamo un contributo economico per sostenerla e siamo inoltre molto contenti di come il Cgfs stia lavorando alla piscina di Comeana".

Inoltre saranno tante le attività da provare gratuitamente in questa giornata "olimpica": volley, basket, nuoto, hip hop, judo con gli istruttori del Cgfs.

Carmignano oggi sarà una delle piazze dello "Slow food day": l’associazione produttori Fichi secchi ha aderito e dalle 10 al circolo Il Galli si terrà la presentazione del Presidio del Fico secco, specialità di Carmignano.

Per la "Notte europea dei musei" la villa medicea e il Comune di Poggio organizzano stasera alle 20.50 una visita dedicata alla villa e alla nascita del teatrino, con la guida curata da Marco Betti, storico dell’arte e alle 21.50 concerto per organo con il maestro Francesco Giannoni che suonerà il prezioso organo qui custodito, uno dei pochi strumenti musicali di origine medicea sopravvissuti al passare dei secoli.

L’ingresso al concerto è gratuito gratuito ma con prenotazione obbligatoria per la visita e il concerto: 055.877012.