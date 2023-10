Notti in biblioteca, stelle e figli. L’autunno è tutto da sfogliare

MONTEMURLO

Anche quest’anno a Montemurlo sarà un bellissimo ’Autunno da sfogliare’. Alla biblioteca ’Bartolomeo Della Fonte’ (piazza Don Milani) torna la rassegna provinciale dedicata alla promozione della lettura. Tornano le aperture straordinarie domenicali dalle 14,30 alle 18,30. La Della Fonte sarà aperta le domeniche anche a novembre e dicembre, nonché ogni mercoledì fino alle 23. Inoltre, sabato 28 ottobre apertura straordinaria della biblioteca dalle 15 alle 19 in occasione del Compleanno della Biblioteca, che festeggia il trasferimento nei locali della Limonaia di Villa Giamari. La programmazione per gli adulti parte il 5 ottobre alle 21 al Centro ’David Sassoli’ (piazza Don Milani, 3) con ’Que viva Chile! 1973-2023’, in collaborazione con la Fondazione Cdse. A cinquant’anni dal golpe di Pinochet il professor Bruno D’Avanzo, ispanista, fondatore e direttore del Centro Studi e Iniziative America Latina di Firenze approfondirà la storia, la cultura e la società cilena. Giovedì 12 ottobre alle 21 ’Fare un murale è sempre un atto di rebeldia’, presentazione dell’ultimo libro di Eduardo ’Mono’ Carrasco, ’Cile Italia...solo andata. Storia di un profugo cileno’.

Spazio anche al confronto sui temi della genitorialità: incontri rivolti a coppie in attesa e genitori con bambini fino a 1 anno nello spazio del Libro parlante della biblioteca; gli incontri si svolgono alle 9,30. Il primo appuntamento è per il 7 ottobre con ’Emozioni in attesa: incontro per donne in gravidanza’, sabato 14 ottobre il ’Post parto: il ritorno a casa. Incontro per donne in gravidanza e famiglie con bambini fino a 3 mesi’. Le iniziative sono ad ingresso libero con prenotazione a bi[email protected] o telefonando allo 0574-558567.

’Un autunno da sfogliare’ continua con una proposta per adulti ma che saprà conquistare anche i più piccoli. A dieci anni dalla scomparsa della grande astrofisica fiorentina Margherita Hack, la biblioteca le dedica ’Di stelle e di volte celesti’. Il primo incontro il 25 ottobre al Centro ’Sassoli’ è con Alessia Cecconi della Fondazione Cdse che parlerà del cielo nell’arte.