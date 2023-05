Notte Europea dei Musei, che successo per i musei pratesi: oltre 3000 ingressi

Prato, 15 maggio 2023 - Ottimo successo per l'iniziativa della Notte Europea dei Musei, andata in scena nella serata di sabato scorso e che ha visto le porte dei musei pratesi aperte fino a mezzanotte, con il costo del biglietto fissato al prezzo simbolico di un euro.

In totale si sono registrati oltre 3.000 ingressi, con il Centro per l'arte contemporanea Pecci a primeggiare con 1.100 persone in visita alle sue mostre e collezioni permanenti. In seconda posizione il Museo del Tessuto con 850, seguito dal Palazzo Pretorio con 450 e la casa Museo di Francesco Datini con oltre 300. Altre 300 persone circa sono andate al Museo dell'Opera del Duomo, al Museo di Scienze Planetarie, all'Archivio di Stato e/o alla Galleria di Palazzo degli Alberti.

"La straordinaria risposta delle persone per la Notte dei Musei di quest'anno impone di riflettere ulteriormente sulla modalità di organizzazione e coinvolgimento. Lo faremo, assieme, come assieme abbiamo deciso questa volta seppure dietro impulso del Comune - ha affermato l'assessore alla Cultura Simone Mangani - Tra l'altro, è stato un fine settimana all'insegna del patrimonio e dei musei perché anche nella giornata di domenica Centro Pecci, Museo del Tessuto e Palazzo Pretorio sono stati visitati da centinaia di persone. Il fatto di avere aperto, in rapida successione, Kimono, poi Eccentrica e Lina Pallotta e infine l'Albero degli zecchini credo si stia rivelando una scelta felice".

Francesco Bocchini