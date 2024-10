"Non possiamo sbagliare". Limberti carica il Prato

A caccia di riscatto. Il pessimo ko rimediato a Sasso Marconi brucia ancora, ma per il Prato è arrivato il momento di voltare pagina. I biancazzurri hanno ripreso ad allenarsi nella giornata di ieri al Lungobisenzio, dove domenica ospiteranno in un match delicatissimo il neo promosso Tuttocuoio. Tuttocuoio che, a differenza dei lanieri, viene da un risultato positivo, avendo vinto in occasione della quarta giornata del girone D di serie D in casa contro la Sammaurese (che sette giorni prima aveva fermato proprio i ragazzi di mister Maurizio Ridolfi). In generale la formazione pisana ha raccolto fino a questo momento sei punti (uno in più di Remedi e compagni), frutto di due successi e altrettante sconfitte, entrambe arrivate in trasferta e di misura (0-1 a Lentigione e 1-2 a Ravenna). Al netto di quello che sarà lo spirito con cui si presenteranno gli avversari, il Prato dovrà necessariamente scendere in campo con ben altro atteggiamento rispetto a quello avuto domenica scorsa, quando il tonfo (il primo in campionato) è giunto nonostante la superiorità numerica per oltre 70 minuti. Ne è convinto anche Francesco Limberti. "Abbiamo disputato davvero una brutta partita, che vogliamo cancellare. Certe figure non sono ammissibili - il commento dell’esterno biancazzurro - Abbiamo sbagliato praticamente tutto, sia a livello di approccio che tattico. Bisogna dimenticarci di questo scivolone e lavorare in silenzio e duramente. Domenica contro il Tuttocuoio non possiamo assolutamente sbagliare. Affrontiamo una compagine ostica e sarà una battaglia, ma dovremo fare risultato e dimostrare la mentalità giusta". Dopo aver sfidato la truppa di mister Aldo Firicano, i lanieri si troveranno di fronte prima il Piacenza e poi la Pistoiese. Tre match che diranno molto, moltissimo riguardo le ambizioni della squadra. "Il vero Prato secondo me ancora non l’abbiamo visto. Possiamo migliorare tanto - aggiunge Limberti - e allenandoci con intensità avremo le occasioni per toglierci delle soddisfazioni importanti. Ci sono in arrivo tre partite importanti: vogliamo conquistare tanti punti per restare aggrappati alle posizioni che contano".

Francesco Bocchini