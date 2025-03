No other Land, l’iniziativa al Terminale

Stasera alle 21 il Circolo Arci 29 Martiri, Arci Prato e il Terminale presentano una proiezione speciale di No Other Land, premio Oscar come miglior documentario. Il ricavato della serata sarà devoluto alla campagna di Arci Nazionale Help Gaza Now, a sostegno della popolazione palestinese. Alla proiezione saranno presenti l’attivista Karem Rohana e la Rete Firenze per la Palestina.

No Other Land è un film documentario del 2024 diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal (foto). Girato nell’arco di cinque anni, racconta la resistenza Adrai abitanti di Masafer Yatta contro la distruzione del loro villaggio da parte dell’esercito israeliano, documentando demolizioni, arresti e limitazioni imposte alla popolazione palestinese. Il film include anche filmati d’archivio della famiglia Adra, uno dei registi, raccolti nell’arco di vent’anni.

L’iniziativa vuole essere non solo un’occasione di riflessione e sensibilizzazione, ma anche un’opportunità per sostenere la campagna Help Gaza Now di Arci Nazionale: la popolazione palestinese affronta una crisi umanitaria drammatica, con migliaia di vittime e sfollati, oltre alla mancanza di cibo, acqua e cure mediche. Finora, la campagna ha garantito aiuti economici, cibo, acqua e rifugi sicuri a centinaia di famiglie sfollate.