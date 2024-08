"No al taglio dei tigli". L’esposto di Atto Primo. Nel mirino via Firenze. Dal 26 iniziano i lavori

"Diciamo di no al taglio degli alberi in via Firenze. La salute dei cittadini non viene tutelata". L’associazione Atto Primo Salute Ambiente Cultura, parte attiva dell’Osservatorio Ambientale Pratese, insieme a una ventina di cittadini ha presentato un esposto nella giornata del 14 agosto contro il taglio degli alberi in via Firenze depositandolo alla Procura della Repubblica e ai Carabinieri Forestali. Esposto indirizzato anche alla sindaca Ilaria Bugetti. La questione è presto detta: da lunedì 26 agosto è previsto l’abbattimento di decine di tigli e saranno sostituiti con altri alberi meno invasivi. Questo per far realizzare un nuovo marcapiede. Il tratto di via Firenze interessato è quello tra La Querce e La Macine, davanti all’ex cementificio Marchino: circa 500 metri di percorso pedonale sul lato ferrovia tra via Poggio Secco e via Paolo Bettarini. Nei giorni scorsi, dall’amministrazione comunale hanno spiegato che "l’obiettivo è rinnovare il marciapiede, oggi dissestato, rendendolo più sicuro e accessibile. L’intervento è il risultato del percorso partecipativo che l’amministrazione comunale ha avviato nei mesi scorsi con i residenti dell’area: da tempo infatti gli abitanti chiedevano al Comune la messa in sicurezza del tratto stradale e il rifacimento dei marciapiedi". Ma evidentemente qualcuno non è d’accordo. In particolare l’associazione Atto Primo, che in una nota racconta i motivi dell’opposizione al taglio degli alberi.

"Sicuramente questa sostituzione comporterà una drastica riduzione della superficie fogliare, con una proporzionale riduzione dell’ombreggiatura prodotta dalle piante e soprattutto dalla loro capacità di rigenerazione dell’aria. I tigli rappresentano infatti una delle principali tipologie di alberi che maggiormente contribuiscono, in ambiente urbano (e non solo), all’eliminazione dello smog in quanto rientrano nella tipologia dei cosiddetti alberi mangia-smog: piante in grado non solo di mitigare la temperatura dell’ambiente durante i mesi più caldi, ma anche di catturare le sostanze inquinanti dall’aria. Sono capaci, infatti, di ripulire l’aria delle nostre città, intrisa di polveri sottili e di anidride carbonica riuscendo a catturare con le loro foglie quasi 4000 chili di CO2 in 20 anni. La farnia, al contrario, non rientra tra le specie arboree considerate mangia-smog".

C’è poi il precedente di viale Montegrappa: anche in quel caso (era il 2019) la potatura degli alberi generò polemiche. "Si profila insomma un intervento simile a quello già effettuato sul viale Montegrappa, che oltre ad aver significativamente peggiorato la qualità ambientale, non ha neppure risolto i problemi di viabilità della zona, nella quale si continua a parcheggiare in doppia fila, è difficoltoso entrare nelle aree di parcheggio e non esiste una pista ciclabile. Insomma - conclude l’associazione Atto Primo - in un momento di emergenza climatica e ambientale come quella in atto, si sta per attuare un intervento che contraddice ogni criterio di tutela ambientale e di azioni per la mitigazione climatica".

Francesco Bocchini