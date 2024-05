Nesi ed i suoi "Lupi dentro"

Alla libreria Giunti al Punto, il club Lions Prato host presieduto da Annalisa Santoro ha organizzato un incontro con lo scrittore Edoardo Nesi. La serata è stata condotta dal giornalista Giorgio Bernardini.

E’ stata ripercorsa la storia dello scrittore con un’attenzione particolare al suo ultimo romanzo "I lupi dentro", tra ricordi malinconia e nostalgia dei bei tempi che furono attraverso il protagonista Federico Carpini, dalla sua giovinezza fino all’oggi e alla perdita di tutto. Dei soldi e delle illusioni.

Durante la serata è stata effettuata una raccolta fondi per il service in favore dell’associazione Giorgio La Pira che gestisce la Mensa dei poveri e l’Asilo notturno. A pranzo un pasto caldo e la notte un posto per dormire.