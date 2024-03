Nella culla del tessile: tutto pronto per la tappa valbisentina di Tipo

È tutto pronto per il terzo e ultimo appuntamento con le visite guidate di Tipo, il progetto di turismo industriale di Prato e del suo territorio. Il programma che ha accompagnato il numeroso pubblico e le imprese coinvolte in questi primi mesi dell’anno si conclude, in Valbisenzio, sabato 23 marzo con la visita alla rifinizione Sirius e al lanificio Lenzi Egisto, aziende che hanno sede a Vaiano e a La Briglia e leader rispettivamente nei processi di nobilitazione del tessuto e nelle produzioni tecnologiche. Ma sarà anche un tuffo nella storia. La Sirius trova spazio sulle sponde del Bisenzio negli stessi capannoni che alla fine dell’800 l’imprenditore Beniamino Forti aveva costruito lungo la gora per ospitare lavorazioni del suo lanificio a ciclo completo. Il marchio lanificio Lenzi Egisto, oggi gestito dalla società FF (Favini e Fenzi), era nato nel 1898 con un’attività di recupero delle fibre tessili per il tradizionale cardato riciclato per coperte e plaids.