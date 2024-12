Negozi di vicinato. Il bando che punta sui giovani e il web

La Regione nell’ambito del progetto Giovanisì ha promosso un bando per realizzare progetti finalizzati alla crescita e qualificazione intelligente, sostenibile ed inclusiva delle imprese dei centri commerciali naturali. Il bando è rivolto a organismi di gestione dei centri commerciali naturali che possono partecipare singolarmente o in forma associata. E’ prevista una premialità per i progetti che prevedano nella composizione del team la presenza di giovani.

I progetti devono prevedere l’utilizzo in modo condiviso di tecnologie e servizi digitali finalizzati al miglioramento della qualità dei prodotti, la fidelizzazione del cliente e soluzioni di economia circolare, come ad esempio la progettazione, realizzazione e aggiornamento del sito web del centro commerciale naturale e le azioni di social media marketing.

Il contributo, a fondo perduto, è fino al massimo del 80% del costo totale del progetto. La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 febbraio. Per maggiori informazioni si può consultare il Portale giovani nel sito del Comune di Prato.