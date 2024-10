Nati, morti, tasso migratorio: ecco le cifre

Nati, morti, flussi migratori: ecco i dati che compongono anno dopo anno il totale dei residenti. Il tasso di natalità è il rapporto tra il numero dei nati dell’anno e la popolazione media residente, moltiplicato per 1.000: secondo l’Istat sarà in progressiva crescita, passando dal 6.1% del 2024 al 7.2% del 2042. Il tasso di mortalità è il rapporto tra i decessi nell’anno e la popolazione media residente, sempre moltiplicato per 1.000. Un aumento anche in questo caso: dal 10% all’11.6% in 18 anni. I flussi migratori si misurano con le differenze fra le nuove iscrizioni all’anagrafe di residenti arrivati dall’estero o da altri comuni italiani (i tassi immigratori) e le cancellazioni di chi si trasferisce altrove (i tassi emigratori). Il tasso migratorio netto indica in sostanza la differenza tra "entrate" e "uscite" in un anno in rapporto alla popolazione residente: secondo l’Istat a Prato calerebbe dall’11% del 2024 al 5.9% del 2042. Per arrivare a quello che in statistica si definisce il tasso totale di crescita basta sommare il tasso di natalità al tasso migratorio, sottraendo il tasso di mortalità: il risultato per Prato è una diminuzione progressiva dal 7.1% del 2024 all’1.4% del 2042. Se poi sarà davvero così nessuno oggi lo può sapere.