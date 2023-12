Musica solidale per Prato. Serata magica al Politeama

Tre ore di buona musica dal vivo sul palcoscenico del Politeama con una nobile finalità: raccogliere fondi da destinare ai tanti pratesi che ancora oggi sono alle prese con le conseguenze dell’alluvione del 2 novembre scorso.

Davvero una bella iniziativa il concerto "Musica per Prato" nato dal cuore generoso di un pratese doc, Riccardo Onori, chitarrista di Jovanotti e collaboratore dei nomi più significativi della scena musicale italiana ed internazionale. Una serata magica e coinvolgente che ha fatto cantare la platea del Politeama insieme ad artisti che si sono alternati sul palcoscenico in un evento organizzato da Fonderia Cultart. Artisti che hanno risposto all’invito dell’amico Riccardo Onori e che si sono messi a disposizione gratuitamente per il concerto. Onori ha voluto fare la sua parte per sostenere i concittadini in gravi difficoltà per l’alluvione facendo ciò che sa fare bene: suonare. "Quando c’è stata l’alluvione – ha detto – ho pensato di andare a spalare il fango a Figline o a fare i sacchi di sabbia per la città. Poi ho pensato, anche rispetto alla mia forma fisica, che forse era meglio organizzare un concerto. Così ho chiamato molti amici ed è nata questa serata meravigliosa". Il cuore buttato oltre l’ostacolo ha trovato risposta da tanti artisti che hanno voluto portare il proprio contributo esibendosi all’ex Banchini. Insieme ai cantanti ha suonato la band residente composta da Alberto Floridi (batteria), Marco Polidori (basso), Michele Papadia (tastiere), Marco Caponi (sax), e ovviamente Riccardo Onori (chitarra). Tre le chicche della serata: la reunion del gruppo Edipo ed il suo complesso con la canzone M’è morto i’ gatto e le due cantanti guest star, Simona Bencini, front women dei Dirotta su Cuba ed Irene Grandi. Applausi anche per gli altri ospiti: Legno, Blu Agata, Porto Flaming, Finaz (Bandabardò), Paolo Benvegnu, Fabio Fantini, Giuseppe Scarpato, Marco Cocci, Costì, Sabina Sciubba, Blebla, Danny Bronzini, Gemelli Siamesi. Il ricavato della serata, alla quale ha portato il saluto e il ringraziamento un commosso sindaco Matteo Biffoni, sarà devoluto al Comitato Pro Emergenze Città di Prato.

Sara Bessi