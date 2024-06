Museo Tessuto. Walter Albini sotto le stelle

Anche quest’estate il Museo del Tessuto garantisce l’apertura straordinaria ogni giovedì sera di giugno e di luglio dalle 21 alle 23.30, con la possibilità di visitare ad una tariffa agevolata di sei euro il Museo e la bella mostra in corso dedicata al genio creativo di Walter Albini – Walter Albini, il talento, lo stilista –. Oltre all’apertura serale, il Museo mette a disposizione nuovi servizi per avvicinare il pubblico alla mostra. Ogni giovedì sera, alle ore 21.30, una visita guidata al costo aggiuntivo di soli cinque euro, attende tutti coloro che vogliono scoprire più da vicino le vicende artistiche di questo straordinario stilista italiano: da prenotare:0574 1837859 o [email protected]. Per chi volesse invece visitare la mostra con i propri bambini, il Museo ha ideato un kit didattico disponibile sia in italiano che in inglese, da richiedere gratuitamente alla biglietteria. Un libretto illustrato da Alessia Quercioli in cui lo stilista Albini guida i piccoli visitatori tra le teche e le sale del Museo, alla scoperta della "moda pronta per tutti" da lui ideata. Armati di matite, fogli e tanta curiosità i piccoli visitatori saranno chiamati ad osservare, leggere, disegnare e creare. Al termine della visita tutti riceveranno per ricordo una pins in omaggio. Infine, è disponibile il servizio di audioguide: una serie di approfondimenti su una ricca selezione di oggetti guida il visitatore a scoprire le complesse vicende personali e professionali di Walter Albini, che nei sui venti anni di lavoro ha creato moltissimi stili e prodotti diversi, collaborando con numerose aziende e marchi. Il servizio è disponibile al costo aggiuntivo di due euro.

Intanto, ieri al Museo del Tessuto è stata inaugurata la piccola mostra "Kimono: cosa da indossare", che sarà visitabile anche oggi e domani. Gli studenti della classe quinta sezione B dell’indirizzo Made in Italy dell’istituto Pacinotti di Pontedera - ispirandosi alla mostra proposta in autunno dal museo Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente - hanno ideato e realizzato una serie di capispalla sartoriali ispirati all’oriente. Un’esperienza educativa innovativa, incentrata sulla rielaborazione creativa del più tradizionale vestito giapponese. I visitatori dell’esposizione avranno il 50% di sconto sulla mostra dedicata a Walter Albini.