Musei in scena Leonetto Tintori da conoscere

Le domeniche dal vivo di Musei in Scena tornano per gli ultimi appuntamenti. Alla Casa Museo di Leonetto Tintori la presentazione dell’ultima parte del progetto, che vede protagonisti con spettacoli all’aperto lo stesso museo Tintori e il Centro di scienze Naturali. Il Teatro Metropopolare sarà in scena con le originali letture teatrali dei musei domenica maggio a Vainella e domenica 21 maggio nel parco di Galceti.

La Rete Musei di Prato con questo progetto sta sperimentando un nuovo strumento per rappresentare la ricchezza culturale dei propri musei. Uno strumento in grado di raccontare il valore delle collezioni e delle attività raggiungendo il pubblico attraverso la porta dell’emozione.

PRtagoniste due storiche realtà del panorama culturale pratese: la Casa Museo di Leonetto Tintori e della moglie Elena Berruti, e il Centro di Scienze Naturali gestito dalla Fondazione Parsec.

Leonetto Tintori, artista poliedrico e restauratore di fama internazionale, ha lasciato in dono alla città la sua casa e il parco adiacente, costellato di numerose opere scultoree e pittoriche della prima metà del ‘900.

"Lo spettacolo, dedicato alla vita di Leonetto e della moglie Elena, è un’occasione per conoscere meglio l’uomo, l’artista e la sua instancabile attività di restauratore", spiega Sergio La Porta responsabile del Museo e del Laboratorio per affresco Elena e Leonetto Tintori. Al termine della rappresentazione teatrale è prevista una visita guidata al parco e al museo. Domenica alla Casa Museo Leonetto Tintori. Prenotazione obbligatoria al 347.8293472 - [email protected] Partecipazione gratuita, per ingresso e visita è richiesto un contributo volontario.

Il Centro di Scienze Naturali nel del Monteferrato, ospita animali domestici e selvatici ed è centro di accoglienza, cura e custodia della fauna selvatica in difficoltà. Chiuso per lavori di adeguamento e riorganizzazione degli spazi, al momento si svolgono solo iniziative didattiche a numero ristretto e quindi Musei in scena è un’ottima occasione per tornarci. Domenica 21 maggio, Centro di Scienze Naturali - Fondazione Parsec, si prenota allo 0574 460503 - [email protected] Partecipazione e ingresso gratuiti.