Prato, 20 dicembre 2021 - Morire a dodici anni, nel pieno della vita. Ha perso i sensi mentre parlava con le amiche e non si è più ripresa. Tragedia a Prato, dove una dodicenne che aveva avuto un malore a scuola, nella palestra dell'istituto, è morta dopo alcuni giorni di agonia. Se n'è andata per le conseguenze di una grave emorragia cerebrale, per la quale ogni tentativo di salvarla è stato inutile. E' accaduto alla media "Malaparte".

E c'è grande dolore a Prato per una vicenda che ha molto colpito la città. La ragazzina, di origini cinesi, si era sentita male mentre stava parlando con alcune amiche mentre era in palestra. Il grave malore è accaduto nella mattina di venerdì 17 dicembre. Ha solo avuto le forze per dire "Ho un forte mal di testa", poi ha perso i sensi.

Non si è più ripresa. Immediati i soccorsi, un professore aveva svolto le prime manovre rianimatorie in attesa del 118. La piccola era stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Meyer di Firenze. E' qui che i medici hanno tentato di strapparla alla morte. L'elicottero era atterrato nel parcheggio della scuola. Era stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Nella giornata di lunedì la morte.