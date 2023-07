Morecci, novità al polo scolastico Basta file, la strada si può ampliare

Più facile arrivare alla scuola di Morecci. Il Consiglio comunale di Montemurlo, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato un progetto strategico di miglioramento e potenziamento di quelli che sono i servizi e gli spazi pubblici nella zona di Morecci che nel tempo ha sollevato particolari malumori per la mancanza di una viabilità adeguata.Cambia la pianificazione dell’area che consentirà all’amministrazione comunale di ottenere gli spazi per l’allargamento di via di Morecci e per la sistemazione del percorso di via Palazzina tra l’asilo nido, in fase di completamento, e via di Morecci stessa. La cessione di questi spazi consente inoltre al Comune di migliorare la viabilità in entrata e in uscita dalla zona del polo scolastico. Da qui passerà anche un tratto della pista ciclopedonale ’Ciclo-sole’ tra Montale e Prato, ma soprattutto sarà possibile realizzare nuovi parcheggi a servizio dei residenti e delle scuole e di avere cessioni di aree per 16.500 metri quadri, tra i quali migliaia di metri quadri nell’area adiacente al complesso scolastico di Morecci, che serviranno per realizzare spazi accessori alle scuole. "Una grande prospettiva di sviluppo e potenziamento di tutto il polo pubblico della zona di Morecci - sottolinea con soddisfazione il sindaco Simone Calamai -. Un importante progetto di miglioramento e potenziamento degli spazi pubblici nella zona del polo scolastico di Morecci a Montemurlo centro che poterà benefici immediati alla viabilità nella zona centrale della città e nuovi servizi per il polo scolastico". Sarà dunque realizzato l’allargamento di via Morecci a due corsie di senso di marcia oltre a parcheggi, marciapiedi e alla realizzazione di un tratto della ciclovia del sole, oltre all’allargamento di via Palazzina che costituirà un anello viario intorno al polo scolastico.

Un’operazione molto rilevante che consente all’amministrazione comunale di rispondere a una serie di esigenze pubbliche legate al sistema viario attuale. La stipula dell’accordo con il privato consentirà al Comune di acquisire fin da subito alcune aree necessarie per risolvere le criticità legate alla viabilità ed allargare la via Morecci rendendola a doppio senso di marcia. La variante urbanistica sarà adottata a settembre e successivamente ci saranno 60 giorni per presentare le osservazioni; l’approvazione è dunque prevista per febbraio del prossimo anno.