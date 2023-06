Montemurlo piange l’architetto Ciani

Montemurlo, 2 giugno 2023 - È morto il 1° giugno, all’età di 85 anni, dopo una lunga malattia, l’architetto Roberto Ciani, che per ben 38 anni ha diretto l’ufficio tecnico del Comune di Montemurlo. Unanime il ricordo di chi in questi lunghi anni ha lavorato con lui: una persona pacata, gentile e rispettosa che ha saputo lavorare al cambiamento di un ente che, in poco più di trent’anni, da borgo agricolo è diventato un polo industriale d’eccellenza.

"È doveroso rendere omaggio alla memoria dell’architetto Ciani, un tecnico di grande valore professionale e umano – ha ricordato il sindaco Simone Calamai - Un uomo che ha lasciato un segno indelebile nell’amministrazione comunale, un professionista capace di intraprendere, negli anni del boom economico, un percorso di grandi cambiamenti infrastrutturali che hanno permesso a Montemurlo di crescere e di diventare la grande realtà che è oggi. In questo momento di dolore, tutta l’amministrazione si stringe in segno di cordoglio alla famiglia”.

Roberto Ciani, pratese d’origine ma residente a Montemurlo da moltissimi anni, era entrato in servizio al Comune di Montemurlo nel 1970. Allora era l’unico architetto dell’ente e dirigeva da solo l’ufficio urbanistica e lavori pubblici, nonché tutti i servizi che l’ente svolgeva in economia con personale proprio, dalla gestione dell’igiene pubblica, alla manutenzione stradale, il verde pubblico. In quegli anni Montemurlo era considerata zona depressa e così, grazie ai prezzi bassi, attirava gli investimenti di tanti imprenditori, ma sul territorio mancavano le infrastrutture primarie, dalle strade alle fognature, all’acquedotto. L’architetto Ciani seguì quindi in prima persona la progettazione di tutte quelle opere che servivano ad un Comune che stava crescendo velocemente. Progettò strade, scuole, fognature, la rete dell’acquedotto, i nuovi uffici comunali, lo stadio comunale, l’ampliamento del cimitero, infrastrutture che in pochi anni contribuirono a cambiare il volto di Montemurlo e renderlo un Comune moderno e dinamico.

"Roberto è stato il piccolo grande uomo del Comune . - ricorda l’ex collega, il geometra Gianni Cinelli, che ha lavorato con Ciani fin dal 1974 insieme a Mauro Aderighi- Piccolo di statura ma di grande intelligenza con un meraviglioso carattere . Umile e pacato, sempre pronto a ascoltare i problemi e le necessità di tutti, dai cittadini agli amministratori. Non era solo un architetto ma anche una persona di vasta cultura, poeta, letterato e buona persona con tutti”.

Lo ricorda con affetto anche la sua segretaria, Lucia De Stefani: "Era per me come un professore, per la sua capacità di spiegare ed affrontare in maniera semplice anche le questioni più complesse. Una persona lungimirante, capace di intravedere quelle che sarebbero poi state le scelte future del Comune”.

L’architetto Ciani è rimasto in servizio al Comune di Montemurlo fino al 2008 ed ha continuato a seguire la direzione dell’ufficio tecnico fino alla pensione. Per scelta della famiglia la camera ardente è stata allestita in casa, in via Ettore Majorana a Montemurlo, dove la salma resterà fino al 3 giugno alle 10. Non saranno celebrati funerali religiosi.