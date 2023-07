Monteferrato, ultima settimana Tocca alla danza con sax e batteria

È appena iniziata l’ultima settimana del Monteferrato Festival. Ogni sera, fino a venerdì 21 luglio, la Cava di Marmo Verde sarà ancora teatro di spettacoli, serate musicali e relax nel verde. Stasera tocca alla Danza, con due proposte delle coreografe e danzatrici Luisa Cortesi e Chiara Frigo accompagnate dalla musica live di Dimitri Grechi Espinoza al sax la Cortesi e dalla batteria di Bruce Turri la Frigo. Domani invece ci sarà l’ultima tappa del teatro escursione con ritrovo a Cava Marmo Verde alle 19.

La prima parte del festival ha registrato un grande successo di pubblico, superiore rispetto all’ultima edizione. Complice l’ondata di caldo e una programmazione ben studiata, i pratesi che si sono riversati ai piedi della cava per ricercare refrigerio e serate interessanti sono stati tanti. Il week end appena trascorso ha visto il debutto del Teatro Escursione, la formula iniziata la scorsa edizione che unisce camminate guidate all’interno dell’area naturale protetta a performance pensate e nate in relazione ai siti prescelti. Da Cava della Strega a Figline con il lavoro della compagnia milanese Phoebe Zeitgeist (domani alle 19) a Cava Guarino a Montemurlo dove si è tenuto lo spettacolo dell’artista Gemma Hansson Carbone, fino ad arrivare alla stessa Cava Marmo Verde per la veglia teatrale avvenuta nella notte di venerdì con la proposta del regista Luca Cortina: anche quest’anno il Teatro Escursione ha rappresentato la cifra caratteristica del festival. Serate partecipatissime anche quelle di sabato con il concerto d’autore rap di Televitreo e Mudimbi e quella di domenica con Freaky Deaky che ha organizzato una serata di musica elettronica con Orbita Music Group. E non da meno è stata la serata di ieri dal titolo “Incontriamoci”.