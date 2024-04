"Monologo di Antonio Scurati letto a Poggio: iniziativa Anpi e associazioni locali"

Il monologo di Antonio Scurati sarà letto anche

a Poggio. L’iniziativa è di Anpi poggese in collaborazione con altre quattro realtà: Casa del popolo Luigi Becagli, sezione pratese Aned (gli ex deportati nei campi nazisti), Auser poggese e Diapason. Appuntamento oggi alle 15 al portale inferiore del parco del Bargo: qui inizia la salita che porta alla chiesa di Bonistallo, il percorso pedonale sul quale da anni sono collocati cartelli con i primi articoli della Costituzione. In cima

al "Cammino della Costituzione" verrà letto

il monologo scritto da Scurati, autore del romanzo storico su Benito Mussolini. Alle 16 messa nella sede Auser.