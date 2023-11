Al Magnolfi domani alle 21.15, a cura del Teatro Borsi andrà in scena "Il mondo di Blas. Storie di ordinaria magia". Questo spettacolo nasce da un libro, quel libro da storie raccontate in una radio. Una dopo l’altra, una settimana dopo l’altra. Storie vere, rigorosamente, con un tempo preciso di quattro minuti. Una scommessa. Storie di uomini e donne, sportivi, artisti e partigiani, gente di strada e gente famosa. Il filo comune è una caduta o un fallimento dal quale ci si è rialzati, con le proprie forze. Il messaggio è: potete farcela, sempre. Cadere fa parte della vita. E spesso è utile. Ma poi ci si può rialzare. In scena Blas Roca Rey (foto), autore e narratore delle storie insieme a suo figlio Rocco al pianoforte. Lui racconta e il figlio suona e insieme cantano. Questo è: "Il mondo di Blas - storie di ordinaria magia". Nello spettacolo vengono raccontate dieci storie alternate a brani e canzoni sempre legate e ispirate alle singole storie. Il libro "Il mondo di Blas – storie di ordinaria magia", casa editrice La Mongolfiera, di storie ne contiene 44 e sarà disponibile al termine dello spettacolo. Info e boglietti WhatsApp 329 4278 058 (no prenotazioni, i posti non sono numerati).