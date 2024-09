Mister Ridolfi: "Sarà una squadra propositiva"

PRATO

"Le sensazioni sono positive. La squadra ha lavorato in maniera davvero intensa durante la preparazione: abbiamo ragazzi che si sono messi a disposizione alla grande. Ovviamente non siamo ancora al 100% dal punto di vista fisico, ma penso che arriviamo pronti all’appuntamento". Mister Maurizio Ridolfi carica così il suo Prato in vista della sfida di Coppa Italia di serie D contro il Seravezza.

Un Seravezza che ha ben impressionato in questo pre-campionato, nel quale ha sconfitto anche la quotata Pistoiese in amichevole.

"Affrontiamo una formazione giovane, che ti aggredisce alto e che sarà agguerrita. Ma come noi del resto".

Quello che vedremo in campo, promette Ridolfi, sarà un Prato "propositivo, che punterà a concedere poco agli avversari e a mettere nelle condizioni ideali i propri giocatori di maggiore qualità per esprimersi al meglio. Vedremo chi partirà titolare, ma quando puoi fare cinque cambi diventa importante anche chi subentra, specialmente con queste temperature".

Il tecnico biancazzurro fa i conti con gli assenti: dovrà rinunciare allo squalificato Mattia Monticone, a Federico Marigosu, reduce dalla polmonite che lo ha colpito dopo il ritiro a Porretta Terme, a Filippo Gemmi e a Gabriele D’Amato.

In dubbio anche Riccardo Moreo. Per quanto concerne il modulo di gioco, spazio ad un 3-4-1-2 o un 3-4-3, già provati durante le amichevoli.

F.B.