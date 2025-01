"Missione" Forlì per fare l’impresa

Missione quasi impossibile per la Zenith Prato. Oggi pomeriggio alle 14.30 i bluamaranto saranno impegnati sul campo del Forlì, attuale capolista del girone D di serie D con 45 punti, frutto di 14 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte.

Un avversario di quelli da brividi, che può anche vantare il miglior reparto offensivo del raggruppamento, con 43 gol segnati, e una delle migliori difese, con appena 12 reti incassate.

Numeri che fanno paura e che fanno ancora di più capire quanto sia insidiosa questa trasferta per il sodalizio di via del Purgatorio, che comunque ha bisogno di cercare qualche punto anche su campi difficili come quello odierno per avvicinarsi alla quota salvezza.

"E’ un avversario che fa un campionato completamente diverso dal nostro. Il Forlì non è primo in classifica per caso ed è una delle migliori squadre del campionato, anche dal punto di vista del gioco. Occupano molto bene gli spazi, con una rosa costruita per vincere. E hanno un modo di giocare diverso da tutte le altre e molto produttivo - commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato - . Noi andiamo in casa loro e li troviamo in una striscia di 8 vittorie consecutive. Sappiamo di dover fare qualcosa di straordinario per portare a casa dei punti, perché a parità di prestazione le forze in campo pendono decisamente dalla parte dei nostri avversari. Ma non per questo dobbiamo considerarci già sconfitti. Servirà una prestazione di cuore e carattere e dovremo provare ad eliminare le disattenzioni e le sbavature viste domenica scorsa".

Qualche problemino di organico per il tecnico pratese, che dovrà fare a meno degli infortunati Cecchi e Perugi e che sta anche meditando il da farsi sulla formazione e sull’atteggiamento. Rispetto all’abituale 4-3-1-2, infatti, è probabile che la Zenith Prato si schieri stavolta con un 4-2-3-1 o con un 4-4-1-1, a seconda delle situazioni di gioco, molto votato alla sostanza. Più sciabola e meno fioretto, insomma, con alcuni big quasi certamente a riposo, come per esempio Kouassi.

Come sempre a difendere i pali dovrebbe esserci Brunelli. In difesa le corsie laterali saranno presidiate da Casini e Fiaschi, mentre al centro si rivedrà la coppia composta da Cela e Pupeschi. In mezzo al campo Saccenti e Nistri, con ai lati Toccafondi e uno fra Rosi e Messini. In avanti Cellai e Falteri favoriti rispetto a Longo, che potrebbe dar manforte a gara in corso. Attenzione però anche all’opzione Rosi a sostegno di un’unica punta.

"Per noi la parola impossibile non deve esistere. Siamo consapevoli del valore dell’avversario, che non è primo in classifica per caso – conclude Enrico Cammelli, vice presidente della Zenith Prato -. Ci servono punti e dovremo fare il massimo su qualsiasi campo, anche per riscattarci dopo l’ultima partita non giocata all’altezza delle precedenti prestazioni".