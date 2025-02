Missione decoro in centro . La battaglia parte dai fondi sfitti. Multati 24 proprietari dei locali

Sono 24 i fondi sfitti del centro storico in stato di degrado per il quale saranno sanzionati i relativi proprietari. E’ quanto stato accertato dalla polizia municipale da fine gennaio a oggi grazie all’operazione sul decoro decisa dal Comune per migliorare vivibilità e fruibilità dell’area interna alle mura attraverso maggiore presenza della Municipale, anche con l’uso dell’Unità cinofila, e controlli mirati sugli accessi e sui fondi sfitti, troppo spesso bisognosi di interventi di manutenzione o caratterizzati da scarsa pulizia delle saracinesche, delle vetrine e degli ingressi. Il totale delle sanzioni ammonta a circa 7.000 euro.

"Le verifiche sul decoro dei fondi sfitti da parte della polizia municipale continueranno in maniera rigorosa, così come il presidio di piazze e strade con l’ausilio dell’unità cinofila – ha detto l’assessore al Centro storico Diego Blasi – Non si tratta di niente di straordinario, banalmente applichiamo il regolamento di polizia urbana in centro storico e rafforziamo alcune azioni. I fondi sfitti devono essere mantenuti, o comunque non trascurati. Molti dei proprietari non sono nemmeno pratesi e probabilmente non si rendono conto dell’incuria in cui versano alcuni immobili".

"In questi casi è giusto applicare le sanzioni previste – continua Blasi – Ci sono situazioni che dobbiamo provare a tenere più sotto controllo possibile, cercando di non tralasciare niente. E lo faremo consapevoli dei limiti delle nostre competenze e in accordo con le istituzioni deputate a gestire le azioni legate alla sicurezza e all’ordine pubblico".

"Sostenere il commercio di vicinato significa anche chiedere più decoro ai proprietari dei fondi sfitti – ha aggiunto l’assessora alle attività produttive Benedetta Squittieri – Siamo disponibili a collaborare per rendere più attrattivo il centro partendo dalla necessità di garantire uno standard qualitativo adeguato".

E’ stata anche l’occasione per tirare un bilancio delle attività di queste settimane durante le quali i controlli sono stati potenziati. Le sanzioni in orario serale relative a soste irregolari sono state 260. Due quelle per guida senza patente, con relativo sequestro dei veicoli. Altrettanti i mezzi sequestrati per mancanza di copertura assicurativa. Un’autovettura è stata sottoposta a fermo in quanto immatricolata all’estero e condotta da un cittadino residente senza avere titolo. Oltre 60 i conducenti di veicoli sottoposti ad alcoltest. I controlli sull’uso di droga hanno portato a segnalare una persona alla Prefettura per possesso e detenzione di sostanze stupefacenti che sono state sequestrate.

Riflettori puntati in orario notturno anche sulla movida con controlli nelle piazze e nei locali dove è maggiore la presenza di ragazzi e dove sono stati segnalati gruppi di minorenni che creano schiamazzi e disturbo.

Gli stessi controlli sono stati effettuati anche nella notte di sabato 15 febbraio che hanno portato a elevare due sanzioni per mancanza di revisione, una guida senza patente ed altre 46 sanzioni a veicoli in sosta.

L’attenzione per il centro non va a scapito del resto della città come testimoniano i dati delle attività della Unità operativa polizia di prossimità della municipale.

L’incremento del personale ha portato a intensificare e incrementare i punti mobili di ascolto, dal primo di febbraio ad oggi sono stati effettuati 37 punti mobili, in particolare 10 al Macrolotto 0, 9 a San Paolo, 6 al Soccorso, 3 al Mercato Galilei e altrettanti a La Querce, 2 a Mezzana e altrettanti a Maliseti, uno sia a Villa Fiorita e uno a Galciana.