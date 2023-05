Missione accessibilità. Con i fondi del Pnrr e l’aiuto delle associazioni

Eccentrica è anche uno strumento di formazione attraverso percorsi tra le diverse discipline pensati per scuole, università, imprese, per persone semplicemente curiose di arte. Il nuovo allestimento offre un’area dedicata agli eventi, immersa tra le opere della prima sezione e una serie di ripiani lungo tutto il percorso per accogliere materiali, che renderanno inclusiva l’esperienza della fruizione delle opere. Un intervento significativo - finanziato con i fondi del Pnrr – reso possibile grazie a una co-progettazione con l’Asl e altre associazioni del territorio, come l’Unione Italiana Ciechi e l’Ente Nazionale Sordi. Un sistema di illuminazione studiato appositamente, fornito da Flos, rende più leggibili le opere. Ad abbellire il percorso ecco i tessuti della Manteco, utilizzati per creare un sistema di pareti.

Per festeggiare la doppia inaugurazione da oggi a domenica il Pecci organizza una serie di iniziative per le quali è consigliata la prenotazione sui rispettivi link Eventbrite. Si parte oggi alle 15 con I segreti del display conferenza dei designers Formafantasma in conversazione con il direttore del Pecci Stefano Collicelli Cagol; alle 18 l’inaugurazione di Eccentrica e della mostra di Lina Pallotta; alle 20 La prima Notte Eccentrica 2023, dj set Mary Gehnyei, fra bistrot e teatro all’aperto. Domani alle 15.30 proiezione dell’opeta video Broken Words, con ospite Adrian Paci; dalle 16 alle 18 Animani di Mario Mariotti, laboratorio condotto da Francesca Mariotti; alle 21 proiezione del film Lobo e Cão e incontro con la regista Cláudia Varejão, moderato da Luca Barni con traduzione simultanea in italiano. Oggi dalle 18 l’ingresso al Centro è gratuito, con l’opening dei nuovi allestimenti in "Ala Grande Nio", da domani torna la tariffa di 7 euro per i biglietti interi, 5 per i ridotto. Il biglietto del cinema costa 8 euro, 6 il ridotto.