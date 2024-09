Miss Italia, Matilde è nella Top 8: "Un’esperienza per tutta la vita"

L’avventura è finita senza il titolo più ambito ma con il sorriso sulle labbra. Matilde Gonfiantini archivia la sua avventura a Miss Italia con un bilancio davvero straordinario. Era tra le quindici finaliste, è entrata nelle prime otto poi quando l’eliminazione ha lasciato in gara solo cinque concorrenti non ha superato il turno. "Ma sono felicissima, direi entusiasta per tante cose. Questa esperienza a Miss Italia ci ha lasciato qualcosa di straordinario che terrò dentro di me per tutta la vita. Ho potuto far vedere le mie qualità oltre che la mia bellezza e questo è parte della mia vita perché io studio recitazione da tanti anni e l’arte è dentro di me e nella mia famiglia". Poi il rapporto speciale con le altre concorrenti e in particolare con la senese Ofelia Passaponti che si è laureata Miss Italia. Per la sesta volta la nostra regione si è portata a casa il titolo più ambito. "Tra di noi sono nate amicizie vere e con Ofelia c’è un rapporto speciale. Quando è stato dato l’annuncio che aveva vinto lei sono scoppiata in un urlo liberatorio e l’ho abbracciata forte. Se lo merita, è una ragazza straordinaria e sarà una Miss Italia che terrà alto il nome del nostro Paese e della Toscana".

Alla serata finale nel civettuolo teatro-bomboniera di Porto San Giorgio anche i genitori. La giornata non era iniziata bene per Matilde che durante le prove della mattinata ha riportato un colpo fortuito alla testa. Il ghiaccio, le cure e per la finale la ragazza pratese era già in forma anche se la contusione è stata violenta. Dopo la fine della serata, nel galà che si è svolto nella villa Bonaparte di Porto S.Giorgio Matilde Gonfiantini ha ricevuto i complimenti di tanti ospiti della finale e ha confermato che vuole ritagliarsi uno spazio importante nel mondo della recitazione. L’ha spronata a fare sempre meglio anche l’attore Giampaolo Morelli che faceva parte della giuria insieme alla Miss Italia 1991 Martina Colombari e alla influencer Soleil Sorge. Anche nel corso della serata Matilde ha confermato le sue qualità recitative che aveva sfoderato anche nei giorni delle prefinali di Numana e nella settimana dell’Academy, la grande novità di quest’anno in una edizione numero 85 di Miss Italia che è stata incentrata sulla bellezza naturalmente ma anche sul talento. Le ragazze hanno avuto tante occasioni per mettersi in mostra. E Matilde non si è lasciata sfuggire l’occasione. Ora è più determinata che mai a trovare il successo nel mondo che ama.

E.Sa.