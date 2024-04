Mineros, in Lazzerini scatti di Biancalani

Domani alle 17 in Lazzerini sarà inaugurata la mostra fotografica di Andrea Biancalani dal titolo Mineros, con presentazione di Filippo Polenchi. Raccoglie una serie di 12 grandi ritratti fotografici di minatori delle miniere di Asientos, nel Messico nord occidentale. Altre foto di formato ridotto descrivono il contesto ambientale: il paese, il territorio, gli scavi minerari. L’attività mineraria caratterizza la regione da secoli; scavi e piccole miniere abbandonate sono sparse per chilometri su di un territorio aspro e semidesertico. Il lavoro di scavo, se prima si sviluppava con tunnel sotterranei, adesso è a cielo aperto e ha un forte impatto sull’ambiente circostante. I volti ritratti da Biancalani sono la testimonianza di un’identità, il racconto di un’esistenza difficile in un contesto pericoloso. Gli operatori dell’informazione locale sono tenuti a distanza, i siti estrattivi sono recintati e controllati continuamente. Si hanno persino notizie di pick-up con uomini armati che presidiano le recinzioni. In Messico, come in altri paesi dell’area, fare informazione può essere difficile e pericoloso. La mostra sarà visitabile fino al 24 maggio durante gli orari di apertura al pubblico della biblioteca. Biancalani, graphic designer e fotografo, lavora da anni nel settore della grafica editoriale e pubblicitaria, collaborando con varie case editrici italiane.