Milanesiana: le note di Fresu ad Artimino

Da ricordare stasera alla Villa Medicea di Artimino la tappa in Toscana della Milanesiana ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, con il titolo L’infinito tra matematica e letteratura e ospiti illustri: Paolo Zellini, matematico e saggista, vincitore del Premio Scuola Pitagorica / La Milanesiana per le Scienze 2025, Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel per la Letteratura 2021, Paolo Fresu (nella foto), trombettista jazz di fama internazionale, e Pierpaolo Vacca, maestro dell’organetto. L’appuntamento è dalle 21, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Il programma della serata prevede in apertura i saluti della padrona di casa Annabella Pascale, presidente della Fondazione Giuseppe Olmo, poi l’introduzione di Elisabetta Sgarbi, quindi le letture di Zellini e di Gurnah, infine la musica di Fresu e Vacca. La Fondazione Giuseppe Olmo è nata nel 2024 per volontà della famiglia Olmo, per custodire e tramandare l’eredità di Giuseppe Olmo, campione olimpico di ciclismo, imprenditore e figura simbolo del Novecento italiano, che negli anni Ottanta decise di acquistare la tenuta oggi patrimonio Unesco e investire nella sua ristrutturazione. E’ scomparso nel 1992, Annabella Pascale che oggi guida la Fondazione è sua nipote.