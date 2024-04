Metastasio e Politeama sono monumenti nazionali

Il Teatro Metastasio, il Politeama e il teatrino della Villa Medicea di Poggio a Caiano hanno avuto il riconoscimento di monumento nazionale. La Camera ha approvato la proposta di legge grazie alla quale questi gioielli del patrimonio artistico e culturale della nostra provincia saranno maggiormente promossi e valorizzati. "Ringraziando il grande impegno del collega, capogruppo della commissione Cultura e relatore della proposta di legge Alessandro Amorese, esprimo una grande soddisfazione per l’occasione di ulteriore crescita culturale per la nostra provincia; queste tre realtà teatrali, insignite del titolo di monumento nazionale, sono certa che rappresenteranno nel tempo poli sempre più attrattivi per un pubblico che già li amava", ha commentato il deputato pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta. Sono 68 i teatri toscani che hanno ricevuto il riconoscimento di monumento nazionale. La legge, fra i requisiti, prevede che siano dichiarati monumenti nazionali quei teatri la cui edificazione risalga ad almeno cento anni, la cui programmazione sia rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico, o che l’immobile sia stato dichiarato di interesse culturale. Ora il testo del provvedimento passerà al vaglio del Senato. "Si tratta di un importante atto - spiega Amorese - che, grazie al lavoro finale della commissione cultura di cui sono capogruppo, garantisce un ulteriore elemento di promozione di edifici che danno lustro al nostro patrimonio artistico e rappresenta un’occasione di crescita per realtà aggregative di pubblico straordinarie come la storia stessa di questi teatri racconta, dai teatri della Pergola, così come il Verdi e Niccolini di Firenze, al Giglio di Lucca, dal Goldoni di Livorno, al Metastasio e Politeama di Prato, solo per citarne alcuni".

E a proposito di teatri di interesse nazionale ricordiamo gli spettacoli del weekend. Al Metastasio oggi alle 20.45, domani alle 19.30 e domenica alle 16.30 Veronica Cruciani dirige Viola Graziosi, Rosario Lisma e Graziano Piazza ne I Creditori di August Strindberg, uno spettacolo prodotto dal Met con il Teatro Nazionale di Genova. Al Politeama domani alle 21 e domenica alle 16 Angela Finocchiaro è protagonista della trasposizione teatrale del romanzo di Fabio Genovesi "Il calamaro gigante" come metafora dell’impossibile che diventa realtà: lo spettacolo è un inno a credere nei propri sogni.