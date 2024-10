Met Ragazzi . Piccoli spettatori crescono

Il Metastasio da sempre si occupa della formazione dei futuri spettatori. Una sensibilità consolidata con il cartellone per giovani e giovanissimi ’Met ragazzi’ che apre il 9 novembre fino al 17 maggio 2025, rassegna di spettacoli e laboratori di teatro e danza destinati a bambini, bambine, ragazzi e ragazze e famiglie. Il progetto è curato da Edoardo Donatini, organizzato dal teatro Metastasio con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Sono 18 gli spettacoli che le più rappresentative compagnie del panorama teatrale nazionale e internazionale presenteranno nelle sale della Fondazione Metastasio, tra cui 6 produzioni-coproduzioni e 4 spettacoli di danza che rientrano in Millepiedi, rassegna nella rassegna dedicata all’espressività del corpo e studiata con Fondazione Toscana Spettacolo. La particolarità del programma è l’inserimento della doppia replica per alcune produzioni del Met. La stagione si inaugura con Zaches Teatro che porta in prima nazionale "Arlecchino", dedicato al maestro Eugenio Allegri (sabato 9 novembre 19.30 + domenica 10 novembre 17, Metastasio). Ci saranno poi spettacoli proposti da compagnie locali, nazionali ed internazionali: troveremo "Metamorpholand" di Kinkaleri, la compagnia Tpo che in copruzione con il Met presenta "Mio", mentre Giallo Mare Minimal Teatro porta in scena "La bella addormentata – nel bosco che più non c’è", una nuova versione di Renzo Boldrini che lascia intatto il cuore narrativo della fiaba. Tra le curiosità che mischiano il linguaggio teatrale con quello iconografico dei social la Fondazione Sipario Toscana presenta K(-A-)O, in cui il coreografo giapponese Kenji Shinohe esplora attraverso il corpo e le tecnologie digitali il modo in cui i sentimenti si esprimono sui simboli della tastiera, come gli emoji. Il cartellone ospita anche, coprodotto dal Met con Natiscalzi "DT, Cosa hai in testa?", vincitore del Premio Scenario Infanzia 2024. Gli spettacoli andranno in scena al Met, al Fabbricone e al Magnolfi. Purtroppo quest’anno il Met non potrà garantire il trasporto delle scolaresche per le repliche scolastiche: un nodo che si spera di sciogliere con il supporto di Comune o altri enti locali e regionali.

Sa.Be.