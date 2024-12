Mercati di Natale a Prato: shopping solidale e artigianato di qualità

Ecco i mercati di Natale di questo weekend. Oggi e domani all’Art Hotel Museo di viale della Repubblica torna il mercatino di Natale dell’Att, l’Associazione Tumori Toscana, all’insegna di shopping e solidarietà, con i nomi delle grandi griffe (Prada, Scervino, Ferragamo, Bally e tanti altri) ma anche creazioni artigianali di gioielli e oggettistica e un vasto reparto food & wine.

Ci sono poi le versioni natalizie dei mercati tradizionali in città. Si comincia oggi fino alle 13 in piazza del Mercato con Terra di Prato, con frutta e ortaggi di stagione, formaggi, carni, olio, miele, tante idee regalo e composizioni alimentari di filiera corta.

Sempre ci sono i Giardini in festa di via Carlo Marx: dalle 9 alle 15, mercatino del riuso e oggettistica fatta a mano a tema natalizio. Dalle 15 alle 18 in piazza Duomo torna Il villaggio degli elfi e di Babbo Natale: giochi di piazza, baby dance con canzoni a tema natalizio, letture animate ed uno spettacolo di burattini.

Ancora oggi dalle dalle 9.30 alle 18.30 al centro commerciale Galcetello di via 7 marzo, grazie agli esercenti della zona, arriverà Babbo Natale, con i suoi aiutanti e la casetta per le letterine, vin brûlé e castagne per tutti.

Domani aria di festa a Mercatale viva: l’interno dei giardino di piazza Mercatale, accanto alla ruota panoramica, si trasforma in un grazioso mercatino natalizio con un Babbo Natale e un elfo pronti ad accogliere i bambini, tanti manufatti creativi e idee dono, alle 8 alle 18.30.

Domani nel cortile del Terminale in via Carbonaia, dalle 8.30 alle 13, ci sarà Pianeta Verde, il mercatino di filiera corta che per questa edizione natalizia porta sui banchi oggettistica fatta a mano con materiali naturali e di riciclo, per un dono genuino e sostenibile.

Sempre domani la Proloco Santa Lucia Insieme organizza il Mercatino di Natale: circa 100 banchi disposti lungo via Bologna nel tratto compreso fra via Degli Abatoni e via del Guado. Sarà possibile trovare articoli di cucito creativo, bambole e pupazzi fatti a mano, oggettistica, bigiotteria e opere dell’ingegno e a soddisfare il palato polenta, torte dolci e salate e vin brulè. Vasta la scelta di specialità del territorio direttamente dai produttori. Per i più piccoli attività di animazione, Babbo Natale e truccabimbi; alle 10 visita guidata all’antica gualchiera di Coiano e al Cavalciotto. Per informazioni: [email protected].

Ma domani ci sarà anche un’edizione straordinaria natalizia del mercato del lunedì in piazza del Mercato, dalle 8 alle 19, con circa 40 operatori di articoli di abbigliamento, oggettistica, accessori per la casa e tante idee regalo.

Cna Toscana Centro rinnova l’appuntamento con il Mercatino di Natale a Parco Prato: tutti i giorni fino al 24 dicembre 36 stand dedicati all’artigianato di alta qualità dove acquistare regali.

Infine, dal 17 al 22 dicembre, gli oggetti e le decorazioni della Cui saranno in mostra a PalazzopBanci Buoinamici in via Ricasoli, dalle 10 alle 19.