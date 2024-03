Meno burocrazia per i passaporti. Attivata un’agenda prioritaria. Come ottenerli in tempi rapidi

Il rilascio del passaporto d’ora in poi sarà più semplice. O meglio i tempi saranno ridotti grazie ad una agenda prioritaria, attiva da qualche giorno alla questura di Prato. Una procedura di snellimento che interessa la polizia di Stato e resa possibile grazie al portale https://passaportonline.poliziadistato.it/ in cui è possibile aderire ad un sistema di prenotazione prioritaria, accedendovi attraverso lo Spid (identità digitale) o la carta d’identità elettronica.

Come funziona la nuova procedura? La prenotazione on line, aperta tutti i giorni 24 ore, è riservata ai soli residenti nella provincia di Prato e consente di fissare un appuntamento con l’ufficio passaporti qualora sia necessario conseguire il documento per i successivi trenta giorni, accedendo nella sezione prioritari. Una volta fissato l’appuntamento, il richiedente, residente nel territorio, dovrà stampare un modulo nel quale autocertificherà le ragioni dell’urgenza, riservandosi di portare, all’appuntamento, la documentazione che la attesta, pena la mancata accettazione.

Qualora non vi fossero disponibili appuntamenti nella sezione agenda prioritaria, comparirà all’utente una seconda sezione che consentirà di compilare, stampare e firmare un modulo che segnala un’urgenza, questa volta nei quindici giorni successivi, che garantirà la possibilità di presentarsi in questura all’ufficio passaporti negli orari di apertura al pubblico con la documentazione che comprovi l’urgenza stessa.

La questura, nell’annunciare il nuovo servizio di snellimento per il rilascio dei passaporti, fa anche un bilancio dell’attività dell’ufficio: "Per quanto riguarda le istanze presentate ed i documenti rilasciati negli ultimi anni, nel sottolineare che l’impegno profuso dall’amministrazione e dagli operatori agli sportelli hanno assicurato all’utenza di conseguire il documento entro le date in cui servivano, giova riportare un’analisi dei titoli richiesti e stampati nell’ultimo quinquennio, evidenziando come la contrazione fisiologica registrata nel biennio covid abbia comportato un significativo aumento di richieste nel triennio successivo con la ripresa della vita ordinaria". Un boom di domande che è stato registrato in tutta Italia, "causando la difficoltà di fare fronte all’anomalo numero di richieste, emergenza risolta con il ricorso all’aumento dell’organico della sezione deputata ai passaporti".