Manifatture. Il teatro per Nuti. E i film all’Eden

Una settimana per Francesco Nuti. Stasera e lunedì prossimo al cinema Eden due proiezioni a ingresso libero, alle 21: oggi sul grande schermo Il Signor Quindicipalle, l’ottavo film da regista dell’artista pratese, con Sabrina Ferilli protagonista femminile. Il 22 gennaio Stregati con Ornella Muti all’apice del successo. Ma la data clou sarà giovedì 18 gennaio: alle 10.30 il teatro di Manifatture Digitali Cinema di via Santa Caterina, come annunciato dal sindaco Matteo Biffoni nelle scorse settimane, sarà intitolato a Cecco da Narnali. Saranno presenti sindaco e presidente della Regione, i familiari. Durante la cerimonia sarà proiettato un video realizzato dal Comune che ripercorre la lunga carriera cinematografica, musicale e artistica di Francesco.