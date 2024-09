Magia, degustazioni e performance. È il sabato speciale di via Mazzini

Non c’è due senza tre ed è la terza volta nel giro di un mese che si ripete il copione di una via Mazzini ancora una volta pedonale: tutti a piedi oggi, dalle 16.30 fino a mezzanotte, per un sabato di shopping condito con tanti ingredienti culturali come musica dal vivo, letture, teatro di strada, animazione per i più piccini e mostre. Dopo l’esperimento dell’apertura serale del 12 e del 19 settembre (e dopo quelle di luglio), si archivia in bellezza il ciclo "Mazzini Street Day", grazie al ricco palinsesto di iniziative messo in piedi ancora una volta dal gruppo spontaneo #Mazzinistreet, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti.

Dal salotto a colori con l’astrologia e i tarocchi di Lauraballa alle merende e aperitivi di Cantinaia, dalle esibizioni di vari sport e pattinaggio artistico con le atlete della Gs Coiano all’angolo delle letture con Riciclidea fino al teatro curato da Rosaria Bux. A tutto questo si aggiungeranno intrattenimento e magia, performance con fuoco e luci al calar della sera, degustazione di lampredotto e cibi indiani in un bel mix tosco-etnico grazie ai locali che si affacciano sulla via fino alla finale del Beer Marathon 2024 organizzata dal Mosto di Malto.

Insomma, se è vero che l’unione fa la forza le attività di via Mazzini lo stanno dimostrando mentre già si pensa ad animare la strada con un cartellone di Natale: a tal proposito, per martedì 1 ottobre è previsto un incontro fra le associazioni di categoria, l’associazione "Io c’entro" e l’amministrazione comunale. L’auspicio è che si rialzino le tante saracinesche ancora abbassate, sulle quali di recente l’artista Lauraballa ha portato altre pennellate di colore.

"Il bilancio di queste aperture straordinarie ci fa ben sperare per una rivitalizzazione della strada – sottolinea Maurizio Guidotti di Cantinaia, animatore di #Mazzinistreet insieme a Lauraballa - Abbiamo ricevuto l’apprezzamento di tanti passanti, residenti e non. Iniziative come queste servono a rilanciare una strada dove, ad esempio, sarebbe bello l’investimento di un bar che oggi manca: la pedonalizzazione è senz’altro un incentivo. Ultimamente si nota un discreto interessamento per i fondi sfitti, complici i prezzi d’affitto più bassi che altrove".

Maria Lardara