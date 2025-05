Maestri del Lavoro. Il convegno regionale

Convegno regionale dei Maestri del lavoro oggi a Prato: l’appuntamento è questa mattina dalle 10 alle 12.30 negli storici ambienti del complesso di San Domenico. Si tratta dell’edizione numero 54 del convegno e il tema è l’inclusione dei giovani, di qualunque origine e sesso. Interverranno per l’occasione Diana Toccafondi, presidentessa della Fondazione Cassa di Risparmio, Daniela Toccafondi, presidentessa del Pin, il nostro Polo universitario, Ilaria Baroni dell’Ufficio scolastico territoriale, Fabia Romagnoli, presidentessa designata di Confindustria Toscana Nord, e Teresa Zucchi dell’omonimo studio medico. "Ai relatori è stato chiesto di rispondere a domande che tutti noi ci poniamo – spiega Mauro Gori, console provinciale dei Maestri del Lavoro di Prato –: perché c’è così tanto disagio nei giovani, perché nella scuola c’è tanta dispersione con studenti che lasciano prima della conclusione del ciclo scolastico, perché il mondo del lavoro non è capace a sufficienza di attrarre e trattenere i giovani con conseguente grande quantità di inattivi o fuga dei cervelli. Gli esperti faranno un quadro degli aspetti principali legati a queste problematiche e anche delle iniziative esistenti per ridurre il disagio che da tempo si manifesta con fatti preoccupanti. L’obiettivo principale è stimolare i Maestri del Lavoro al fine di contribuire ad un nuovo patto tra famiglia, scuola e mondo del lavoro per un ciclo virtuoso che aiuti i giovani nella loro realizzazione. Saranno presenti tutte le istituzioni locali, a dimostrazione della collaborazione esistente con i Maestri del Lavoro della provincia di Prato. Per gli accompagnatori sarà anche un’occasione per visitare alcune bellezze storiche della città di Prato". Il convegno ha il patrocinio della Regione, del Comune e della Provincia.

E sarà proprio in Provincia, nel salone consiliare di Palazzo Banci Buonamici, che lunedì alle 11.30 si terrà la cerimonia di premiazione degli studenti che si sono distinti nell’anno scolastico 2024/2025 nei corsi svolti presso i Licei Brunelleschi, Livi, Convitto Cicognini e Niccolò Copernico. L’iniziativa è promossa dai Maestri del Lavoro di Prato e riconoscerà i migliori progetti sviluppati nell’ambito dell’esercitazione dedicata alla creazione di una start-up innovativa. Tra tutti i gruppi partecipanti sono stati selezionati quattro team che si sono distinti per creatività, spirito imprenditoriale e qualità del lavoro svolto. Alla premiazione interverranno il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai, la sindaca di Prato Ilaria Bugetti e il Console dei Maestri del Lavoro di Prato Mauro Gori.

Fr.Bo.