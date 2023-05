Maci in tour ad Artimino "È un borgo bellissimo"

CARMIGNANO

La food-blogger Chiara Maci alla scoperta del borgo di Artimino. Nei giorni scorsi, l’influencer esperta di cucina e di ricette regionali ha visitato la frazione medievale sia di giorno che di sera. "E’ un piccolo borgo molto bello – ha raccontato sul blog – mi sono addentrata nelle stradine e ho ammirato lo splendido panorama".

Chiara Maci inoltre conduce su Realtime la fortunata trasmissione "L’Italia a morsi" che lo scorso autunno ha dedicato una puntata alla cucina di Prato. Il suo blog "Chiarainpentola" ha molti follower (su Instagram sono 726mila) ed è anche autrice di libri culinari.

L’occasione per la sua visita è stata l’inaugurazione dello spazio esterno dell’hotel Tenuta di Artimino che fa parte dell’importante catena alberghiera Melià, di proprietà spagnola. Durante la serata gli ospiti è stata offerta una cena con un menù tipico toscano rivisitato in chiave gourmet e accompagnato da vini di Carmignano. Infatti, il resort che sorge nell’ex Paggeria medicea ed è circondato da vigneti e uliveti, ha una propria azienda agricola con cantina.

La Maci durante il suo giro ad Artimino è stata anche protagonista di un incontro inaspettato.

"Appena sono arrivata ho cominciato subito a mangiare perché il gelataio del borgo mi ha invitato ad assaggiare i vari gusti e mi ha raccontato che tempo fa avevo fatto felice suo figlio con una dedica per il suo compleanno". Così il titolare della gelateria "La Torre", Sandro Cioni ha chiesto alla food blogger di attendere qualche minuto l’arrivo del figlio e della moglie che aveva chiamato appositamente. L’incontro a sorpresa in stile "Carramba" c’è stato come testimonia la foto scattata dall’influencer con tutta la famiglia Cioni e pubblicata sul blog on line.

Cioni che non è nuovo alle visite di clienti illustri, tra cui Piero Pelù, nel 2018 fu recensito dall’inglese "The Guardian" e fu proprio un turista a dirgli di aver letto l’articolo che lo qualificava fra i migliori gelatieri italiani.

Elena Duranti