Lupi in vallata. Serve un piano censimento

Un convegno per capire come gestire la presenza dei lupi in Val Bisenzio e non solo. Ieri pomeriggio a Vernio il convegno "Gestione del lupo: una necessità per attenuare i conflitti sociali" organizzato da Federcaccia Toscana e Coldiretti Toscana.

Da oltre 10 anni in Val Bisenzio, in Mugello e poi gradualmente anche a Prato e nella piana fiorentina sono cresciuti gli avvistamenti e gli incontri ravvicinati con i lupi. Tanti i casi documentati con riprese di telecamere di attacchi di lupi ad allevamenti e a cani, persino dentro i giardini recintati delle case. Poi i lupi in giro per le campagne con esemplari fotografati e postati sui social, anche a Montemurlo, a Galciana, a Carmignano. Cosa fare?