Lorenzo Baglioni in sala Banti. Musica e sorrisi per tutti

Sono esauriti i biglietti per lo spettacolo ’La notte dei bambini’ di Gaia Nanni e Giuliana Musso per la regia di Giuliana Musso. La notte dei bambini è la storia di un piccolo popolo che si trova a vivere un evento straordinario: il trasferimento, avvenuto in una singola notte, dell’intero Ospedale Meyer di Firenze, l’Ospedale dei bambini.

La stagione prosegue venerdì 31 gennaio alle 21,15 con Lorenzo Baglioni, accompagnato da Daniele Cianferoni, Alessandro Cianferoni, Lorenzo Furferi e Daniele Vettori con lo spettacolo "Canzoni a colori". Lorenzo Baglioni, il popolare professore-cantautore del web, ritorna sui palcoscenici teatrali con uno spettacolo unico. Canzoni a Colori invita il pubblico a ridere, commuoversi e riflettere, lasciando ogni spettatore con una nuova prospettiva al termine di un viaggio emotivo e coinvolgente.

La stagione teatrale in Sala Banti è promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Per informazioni e per la prenotazione dei biglietti si può scrivere tramite whatsapp al numero 350 0989104 o tramite mail all’indirizzo [email protected].