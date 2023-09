Lo spettacolo per il centenario di don Milani

"Un’altra idea di scuola" è quella pensata, illustrata e sperimentata da figure emblematiche come Don Milani e Gianni Rodari, l’idea che solo da una scuola più giusta può nascere un mondo più equo. Ed è da questa ispirazione che nasce lo spettacolo teatral-musicale scritto per l’occasione dall’associazione AltroTeatro e Fondazione Cdse come conclusione del progetto dedicato al centenario di Don Milani promosso da Comune di Vaiano, Cdse e Associazione Don Milani. Martedì alle 21 a Fabio (La Briglia - Vaiano), nel prato antistante la canonica lo spettacolo, per la regia di Antonello Nave, sarà a partecipazione gratuita, senza prenotazione. L’intero ciclo si fonda su un progetto che prende spunto dall’intenso rapporto tra la figura di Ezio Palombo e quella di Lorenzo Milani (insieme nella foto). Un’amicizia profonda, basata sulla vicinanza spirituale e sul modo comune di intendere la missione di preti a servizio della comunità e soprattutto dei più giovani. "Parole, poesia, musica per rendere omaggio a don Milani e a don Ezio e al loro messaggio, che resta per noi di grande attualità - spiga Giulio Bellini, assessore alle politiche sociali del Comune di Vaiano e presidente del Cdse – La loro idea di scuola è una lezione per tutti".

Lo spettacolo è arricchito da canzoni che appartengono a una memoria collettiva e che nascono in questo contesto, in questi ideali, in questo desiderio di attenzione diversa verso il mondo dell’infanzia e della crescita, ovvero le bellissime parole di Rodari messe in musica da Sergio Endrigo, cantautore spesso dimenticato. La scrittura drammaturgica è di Antonello Nave e Alessia Cecconi. Gli interpreti sono Fiamma Ciampi, Francesca Frittelli, Antonio Lombardi, Edoardo Michelozzi e Benedetta Tosi. La direzione tecnica è di Marco Balducci e Marco Oriolo.