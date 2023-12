Lo Jolo fa festa nel derby con il Cf 2001, il Prato Social Club sorride a metà

Era la giornata conclusiva del 2023, quella saltata a novembre a causa dell’alluvione. In Prima Categoria, fa sicuramente festa lo Jolo, dopo il 3-1 nel derby pratese con il C.F. 2001. Ciolini, Carlesi e Lorenzi hanno firmato il 3-1 finale a favore degli uomini di coach Diodato (adesso secondi in classifica nel girone C) vanificando la rete di Campolo. Sorride a metà il CSL Prato Social Club, che alla luce del pari interno a reti inviolate con il Quarrata conquista comunque un punto. Scendendo in Seconda Categoria, il Jolly Montemurlo sarà indubbiamente chiamato a rialzarsi già nella prima sfida del 2024. Questo perché la Montagna Pistoiese capolista del girone E ha espugnato il Nelli e il 2-0 finale spinge i montemurlesi a sei lunghezze di distanza dal vertice. Il Prato Nord (che aveva battuto il Cintolese nell’anticipo di mercoledì scorso) viene appaiato dagli aglianesi del San Niccolò, vincitori per 2-1 in casa della Galcianese. Stesso risultato con cui La Querce ha sconfitto a domicilio il San Felice, trascinato da Riccardi e Guzzo. Situazione particolarmente equilibrata invece nel girone F, se non altro per quel che riguarda le primissime posizioni: la Pietà 2004 non è riuscita a riprendersi lo scettro, visto che non è andata oltre l’1-1 maturato due giorni fa sul terreno di gioco del Mezzana. Ma i ragazzi di Giovannetti restano comunque in seconda posizione ad un solo punto dal primo posto, anche grazie al Prato Sport che ha superato a sorpresa la capolista Virtus Rifredi (2-1, certificato da Doni e Poli) e risale la china. Chiude l’anno in crescendo anche la Virtus Comeana, con l’1-0 casalingo ai danni della Laurenziana griffato da Carone che vale un biglietto per l’anticamera delle zone nobili. E a chiudere, il Tavola torna dalla gara con il Santa Maria con uno 0-0 che permette se non altro al gruppo di coach Tinti di restare nella parte sinistra della graduatoria.

Giovanni Fiorentino