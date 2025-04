ll Trio Sheliak. Ultimo concerto di primavera

Questa sera alle 21 al Teatro del Convitto Cicognini ultimo appuntamento dei Concerti di Primavera, la storica rassegna a cura della Scuola di musica Verdi e della Camerata strumentale che in questa edizione ha per titolo Contrappunti. Sul palco il Trio Sheliak con un programma che celebra gli anniversari di due colonne del Novecento, Maurice Ravel e Dmitri Šostakovič. Emanuele Brilli al violino, Matilde Michelozzi al violoncello e Sergio Costa al pianoforte eseguiranno il Trio di Ravel e il Trio op. 67 di Šostakovič, intimamente gemello, per ispirazione e contenuto, alla Sinfonia da camera op. 110 che la Camerata ha eseguito al Politeama, diretta da Jonathan Webb: un ulteriore contrappunto, quasi un canone a specchio, fra la stagione sinfonica e la rassegna cameristica. I biglietti interi costano 8 euro. i ridotti per under 25, allievi e docenti della Scuola Verdi 3 euro. Si possono acquistare al Politeama (biglietteria oggi aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, oppure on line su Ticketone. Fondato a Firenze nel 2019, il Trio Sheliak ha vinto importanti premi: il Premio Abbiati nel 2024, il Premio Alberto Burri nel 2023, il Premio Luigi Nono sempre nel 2023 e il Premio Filippo Nicosia nel 2022. Nel 2024 ha conseguito il il Master specialized in chamber music con massimo dei voti nella Hochschule di Berna nella classe di Patrick Jüdt, e nell’Hochschule di Lucerna nella classe di Hiroko Sakagami e Isabelle van Keulen. Attualmente continua la formazione in Svizzera con Patrick Jüdt, segue corsi di perfezionamento di musica da camera all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e al Conservatorio di Parma. "Una sera eravamo sul Lungarno di Firenze – raccontano i tre giovani musicisti – e abbiamo scoperto che Sheliak si trovava sopra le nostre teste in quel momento. Stella della costellazione della Lira che rappresenta gli strumenti a corda, Sheliak per noi è l’unione fra gli archi e il pianoforte". Il trio i è esibito in numerosi festival tra cui Chamber Music Trieste, Lingotto Musica, Amici della Musica di Firenze, Società dei Concerti di Trieste, Les Jardins Musicaux, Bühnen Bern, Piano Trio Fest, KKL Luzern. A gennaio 2024 ha fatto il suo debutto in Cina con una tournée di concerti tra Beijing e Chongqing.