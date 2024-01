Serraglio, Befana tra urla e caos: si azzuffano per una dose di droga fra la gente

Prato, 7 gennaio 2024 – Una Befana con momenti di tensione alla stazione del Serraglio. Attorno alle 17 un ragazzo è stato ferito al volto proprio in prossimità dei binari da un altro giovane che lo ha colpito con pugni e oggetti contundenti. Nell’accesa discussione è stata coinvolta anche una ragazza (tutti e tre apparivano in stato confusionale), mentre in stazione c’erano famiglie e coppie in attesa di prendere il treno o di arrivare in centro per approfittare dell’inizio dei saldi invernali. Il motivo della lite? Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi si sarebbero azzuffati per una dose di droga. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia, dopo la segnalazione di una signora che in quel momento si trovava alla stazione, come del resto altre persone che erano in attesa del passaggio dei treni o che si stavano dirigendo appunto in centro e che improvvisamente hanno vissuto una scena da film. Da brutto film. Impauriti per le urla e la concitazione, tutti i presenti hanno cercato di allontanarsi.

Gli agenti nel frattempo hanno riportato rapidamente la calma, fermando sul nascere anche il tentativo di vendetta da parte del ragazzo che era stato colpito per primo e che per questo sanguinava dal volto: ha cercato di ferire l’altro con delle bottiglie di vetro spaccate trovate dopo aver sceso le scale della stazione. Per fortuna in pochi minuti sono arrivate anche quattro volanti della polizia e un’ambulanza.

In attesa di capirne di più, intanto si può dire con assoluta certezza che si è trattato dell’ennesimo episodio increscioso legato allo spaccio di droga alla stazione del Serraglio. In pieno pomeriggio di un giorno di festa.