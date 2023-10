Furiosa lite dopo l’incidente, spunta anche un coltello. Disarmato e denunciato

Prato, 12 ottobre 2023 – Un incidente stradale degenerato in una furiosa lite con tanto di intervento della polizia.

E' successo mercoledì mattina in via Federigo Melis, zona Maliseti. La ricostruzione dei fatti: un automobilista, dopo aver tamponato, avrebbe cercato di allontanarsi, ma uno dei passeggeri dell’auto tamponata l’avrebbe fermato. A quel punto l’autore del tamponamento, sceso dall’auto, avrebbe iniziato a minacciare, armato di un coltello a serramanico. Per niente spaventata, la controparte è riuscita a disarmare l’uomo nel corso di una colluttazione per poi consegnare l’arma ai poliziotti delle Volanti che intanto erano arrivati sul posto.

L’uomo, un 64enne residente a Prato, è stato denunciato.