Lions club Castello per il Pretorio

Il Lions club Prato Castello dell’Imperatore ha sostenuto i lavori di restauro delle opere accolte nelle nuova sala espositiva del museo di palazzo Pretorio con la volontà che l’impegno trentennale del club lasci un segno tangibile per la preservazione del patrimonio artistico locale e per la diffusione della cultura nella comunità. La presidente del club Lucia Livatino, alla cerimonia inaugurale, ha sottolineato l’importanza di tali iniziative "nel garantire che le generazioni future possano continuare a godere di queste testimonianze del passato". Le socie del club hanno espresso alla direttrice del museo Rita Iacopino la loro soddisfazione per la possibilità di avere contribuito a rendere godibile a tutti la collezione di preziosi dipinti dei secoli XV e XVI.