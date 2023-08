L’estate della Vallata non finisce Concerti, trekking e laboratori

L’estate in Valbisenzio dura fino a fine settembre e tanti sono ancora gli appuntamenti per tutti. Oggi la Pro Loco di Montepiano, dalle 17 in poi, propone un intrattenimento a base di pasta fritta e musica.

A Cavarzano, invece, sarà la sera la protagonista: alle 21,30 alla pista, musica e ballo con Rosy e Francesco. L’ingresso è gratuito. Oltretutto, gli artisti Rosy e Francesco vivono in zona e sono orgogliosi di esibirsi nel loro paese di residenza. Poi si può già programmare la prossima settimana: il 29 agosto al Mumat di Mercatale c’è "Notte stellata, i laboratori di arte tessile" con un’attività dedicata al feltro ad acqua curato da Eva Basile. Prenotazioni su su www.visitvalbisenzio.itprenotazione-eventi. Il 2 e 3 settembre ci sarà il ricco programma de "La Rocca svelata" con trekking, visita alla Rocca di Vernio a cura della Fondazione Cdse, poi medieval street food a cura della Pro Loco di Luciana, uno spettacolo e tante curiosità e appuntamenti enogastronomici fra passato e presente. Il programma è su www.comune.vernio.po.it. Il 12 settembre a villa Guicciardini arriverà la musica d’autore con Alan Sorrenti Quartet in concerto per il Borgo Tutto è Vita. Dalle 21 si potranno ascoltare vecchi e nuovi successi dell’artista conosciuto in particolare per i brani "Figli delle stelle" e "Tu sei l’unica donna per me".

Il concerto è a sostegno del progetto di costruzione del Borgo "TuttoèVita", luogo di meditazione e speranza per chi affronta una sofferenza. L’iniziativa è promossa da Comune di Cantagallo e dall’associazione "Tuttoèvita", con "SettembrePrato è Spettacolo". Biglietti su TicketOne oppure www.tuttovita.it. Un’altra proposta del Mumat è il laboratorio del 5 settembre "Costruzione di mostrini di feltro e fino all’8 settembre è visitabile la mostra "Notte stellata, 189 artisti del tessile omaggiano Van Gogh".