L’effetto domino che ritarda tutte le scelte

effetto domino dell’incertezza dem a Prato potrebbe portare alla definizione della griglia delle candidature in tutta la provincia a dopo Pasqua. Al Pd mancano ancora quattro candidati su cinque passata la metà di marzo, il centrodestra deve sciogliere un paio di nodi in vallata, considerato che a Cantagallo ci sarà Lorenzo Santi. La settimana appena chiusa ha evidenziato tutte le divisioni dentro il Pd pratese e le difficoltà a trovare una sintesi fra le varie anime. Chissà se la prossima sarà quella giusta, ma è chiaro che ogni giorno in più ritarda anche le altre decisioni. Vaiano, soprattutto, è un altro caso di non facile soluzione. Il calendario corre, il Pd no.