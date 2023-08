Le notti del Carmignano Comincia Calici di stelle Degustazioni alla Rocca

Calici di stelle parte stasera con due giorni dedicati alle degustazioni del Carmignano e non solo. La manifestazione si svolge alla Rocca a cura della Pro Loco: alle 20 apertura dei cancelli. L’ingresso costa 5 euro e comprende 2 grappoli, la "moneta" della kermesse, equivalenti a 2 euro. Gratis l’ingresso per i bambini fino ai 12 anni e per i soci della Pro Loco di Carmignano con tessera del 2023. I vini e le consumazioni sono a pagamento con i grappoli che si acquistano all’interno. Per le degustazioni è necessario il calice e la tasca porta-bicchiere: chi non lo vuole acquistare può portarselo anche da casa (uno di una passata edizione o di un’altra festa). Da piazza Vittorio Emanuele II ogni 15 minuti parte una navetta, unico mezzo per raggiungere la Rocca, oltre che a piedi. Sarà operativa fino all’una di notte. I cani possono entrare ma vanno tenuti al guinzaglio e non possono salire sulle navette. All’interno della Rocca non ci sono solo degustazioni di vini e stand gastronomici a cura dei ristoratori locali, ma anche attrazioni per grandi e piccini. Stasera dalle 21,30 l’ospite musicale sarà la cover band dei cartoon "Alabarde Spaziali" che proporrà le sigle dei cartoni animati dagli anni ’70 ad oggi, domani arrivano i "SistaHfunk" con musica hip hop contemporaneo e old school, funk e soul. In queste due serate sarà visitabile un plastico che ricostruisce la storia della Rocca medievale. L’osservazione delle stelle è guidata dall’Osservatorio Astronomico "Margherita Hack" di Firenze. Si replica mercoledì 9 e giovedì 10 agosto.