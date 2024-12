Le note di San Silvestro. In centro tante canzoni per ballare in allegria. Camerata al Politeama

Sciarpa e cappello, voglia di ballare. Stasera dalle 22.30 in centro storico si potrà aspettare l’arrivo dell’anno nuovo facendo un piccolo viaggio nel tempo grazie alle canzoni: è questo lo spirito di Live Music, il party diffuso organizzato dal Comune e curato dalla società Beer on the road. Le previsioni meteo sono abbastanza favorevoli: non pioverà e non farà troppo freddo.

Il programma prevede piccoli concerti e dj set nelle vie, nelle piazze e nei locali, con il cuore della città diviso in quattro macroaree (corrispondenti agli assi storici dei quartieri cittadini), ognuna dedicata a un decennio musicale differente. Gli amanti della musica dei ‘70 potranno ballare in via Settesoldi con la selezione scelta da Gigi deejay from Gate29, mentre in via Pugliesi si esibirà la Fun Cool Band. Gli anni ‘80 saranno protagonisti nel Corso Mazzoni con il dj set di Fabrizio Pinelli e in piazzetta Buonamici con i Planet Rebel Party. Per gli anni ‘90 in via Santo Stefano la Alta Infedeltà band e in via Santa Trinità Antony Dj. Per finire gli anni 2000 saranno di scena in piazza del Comune con Luca Di Venere Dj e Alexander Lok from Gate29.

Ma a rendere allegra l’atmosfera ci penserà anche la street band itinerante Camillocromo of course, che porterà la sua musica da una parte all’altra del cuore della città e ci sarà anche uno spazio a misura di famiglie: ai più piccoli è dedicata piazza Santa Maria in Castello, con il truccabimbi e Nilo astrologo girovago, con i suoi oroscopi per divertirsi un po’.

Dopo la mezzanotte la festa continuerà nei locali del centro storico che hanno aderito all’iniziativa, ecco la lista: Ozne Pub, Gradisca 1973, La Cova, Wallace Pub, Ragiona Manduco Ergo Sum, La Taverna dell’Orco, Bartat Squisio, Murà, Locanda del Terzo Tempo, Che T’o Dico A Fa, Le Barrique, Il Sindaco, In Piazzetta Food & Drink, Camelot 3.0 e Voglia E’ Turnà.

Per chi preferisce una serata più tranquilla, nel segno della tradizione gli auguri con la Camerata al Politeama: ci sono ancora biglietti per il concerto della nostra orchestra che inizierà alle 22.30. E’ un programma molto bello quello che saluterà l’arrivo dell’anno nuovo. La composizione scelta per aprire la serata è un Andante festivo di Jean Sibelius, composto per la Società delle Nazioni nello stile di un inno strumentale per la Pace, qualcosa di simile a un abbraccio spirituale, carico di luce, intensamente umano.

Mozart, Rossini e Beethoven saranno poi il cuore del concerto, che sarà diretto da Claudio Novati, già ospite molto applaudito della nostra Camerata. Tra i brani in programma una Marcia brillante di Mozart, composta come avvio di una gioiosa Serenata, cui seguirà la vitalità travolgente dell’Ouverture da Le Nozze di Figaro. Poi il brio di Rossini, con le ouvertures del Barbiere di Siviglia e dell’Italiana in Algeri, e l’elegante e spiritoso Passo a sei tratto dal Guglielmo Tell. L’ultima parte del concerto è dedicata a Beethoven, con la breve e popolarissima Marcia turca e l’ouverture e il finale de Le creature di Prometeo. Secondo copione il finale, con la Radetzky-Marsch di Johann Strauss padre.

I biglietti costano 25 euro per la platea e 20 per la galleria, con il prezzo speciale di dieci euro per gli under 18 e si possono acquistare al botteghino del Politeama o su Ticketone. Chi li compra in teatro potrà acquistare un altro biglietto al prezzo di soli cinque euro per un concerto a scelta della Camerata tra quelli della stagione in corso: un omaggio per un buon 2025 con la gioia della musica.