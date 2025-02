Le note di Rtc. Il pianoforte in primo piano

Antologia pianistica su Rete Toscana Classica oggi alle 16.41 con musica di Schubert, Chopin: con Maurizio Pollini c’è anche Roberto Prosseda pianista pratese specialista di Mendelssohn. Alle 19.11 Anna Toccafondi, pianista pratese, accompagna la voce di Leonardo De Lisi tenore nei sonetti di Dante Alighieri composti dal toscano Castelnuovo-Tedesco. Domani alle 19.40 l’Orchestra della Toscana diretta da Beatrice Venezi, dal Teatro del Giglio per Puccini: Preludio Sinfonico, due intermezzi da Le Villi e Crisantemi ( il cui tema diventerà lo struggente Intermezzo di Manon Lescaut). Martedì (alle 14.10) un trio di Haydn, un quintetto di Boccherini ( chitarra e archi), un quartetto per archi con il pianoforte di Prosseda. Alle 19.44 Lo Schiaccianoci di Cajkovskij-Chicago Symphony Orchestra, direttore Reiner. Il Bolero, ovvero un piccolo giacchetto d’origine spagnola, in musica ha ispirato non solo Ravel, ma anche Chopin e perfino Rossini (alle 21.26). Le trasposizioni di Liszt per la musica di Wagner: da Lohengrin, con Michele Campanella al pianoforte, la celeberrima Marcia e Corteo nuziale ( alle 23.19). Mercoledì alle 10.40 Berlioz diretto da Jansons ( Carnevale romano e Sinfonia fantastica). Abbado dirige Caikovskij ( alle 20.30) in "Piccola Russia " e "Polacca", mentre Pappano alle 22.04 sul podio di Santa Cecilia sceglie rarità sacre verdiane: due Ave Maria. Giovedì (alle 19,18) al piccolo spazio musicale per bambini con "Giro giro tondo" di Mortari e "Piccino picciò" con Anna Toccafondi al pianoforte e De Lisi tenore, fa eco (alle 20.30) una monumentale serata storica wagneriana ( anni 1949 - 1951) diretta da Furtwängler.

Venerdì il folclore nordico di Grieg (alle 15.40) in registrazioni del 1937 - 1949 , diretto da Karajan e Kubelik , e "I boschi e i prati di Boemia" di Smetana (alle 18.40). Sabato, alle 20.30, da non perdere "Louise" di Gustave Charpentier, opera francese fin de siécle, primo simbolo dei cambiamenti sociali e politici: un romanzo di teatro musicale, inno alla libertà di popolo e bohemien con ben 42 personaggi: Georges Prêtre dirige Ileana Cotrubas e Placido Domingo.

Goffredo Gori